مصر.. التخلص من نفايات طبية خطرة على طريق عام في الأقصر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر في مصر، التخلص من النفايات الطبية الخطرة التي تم العثور عليها ملقاه على طريق الحبيل بالأقصر.

وأوضحت أنه تم توجيه لجنة لموقع البلاغ، وتم تسليمها لمجمع المحارق والتخلص منها تماما.

وأضافت مديرية الصحة بالأقصر، في بيان صحفي، أنه تم "فحص النفايات الملقاه والتأكد من خطورتها وتم الدفع فورا بعربات نقل المخلفات والنفايات الطبية الخطرة التابعة لصحة الأقصر لسرعة حماية المواطنين من التلوث، ورفع تلك المخلفات فورا ونقلها إلى مجمع المحارق للتخلص منها بشكل آمن".

وأوضحت المديرية، أنه "تم التأكد أيضا من تمام مطابقة جميع كميات المخلفات الخارجة من كافه المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة، وتمام مطابقة تسليمها كامله لمجمع المحارق والتخلص منها خلال الفترة السابقة، وتم عرض الأمر على المحافظ باتخاذ اللازم من قبل اللجنة المشكلة مع مديرية الصحة وتحرير محضر بالواقعة، والأمر كله قيد البحث والتحقيق لحين الوصول إلي الجهات أو المسؤول عن تلك الواقعة".

المصدر: اليوم السابع