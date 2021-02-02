السودان والبحرين يوقعان اتفاقية إنشاء مركز لأبحاث علوم النباتات في جامعة الخرطوم

وقعت الحكومة السودانية مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية، اتفاقية إنشاء مركز لأبحاث علوم النباتات، سيقام على أرض جامعة الخرطوم بالعاصمة السودانية.

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وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الدكتورة هبة محمد علي أحمد، التي وقعت الاتفاقية، إن "مركز البحرين لأبحاث علوم النباتات سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد السوداني، لما سيقوم به من دور كبير في تطوير الزراعة في السودان، والتي تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية في البلاد".

وأضافت أن "هذا المشروع سيكون صرحا شاهدا للأجيال، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات عدة".

من جهته، قال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد، إن إنشاء "مركز مملكة البحرين لأبحاث وعلوم النباتات"، يأتي ضمن الدعم الذي قدمته البحرين للأشقاء في السودان جراء الفيضانات التي اجتاحت السودان واستكمالا للزيارة التي قام بها وفد المؤسسة للسودان.

المصدر: سونا