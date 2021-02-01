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السودان: سلامة نصف سكان البلاد رهن اتفاق آمن لملء سد النهضة

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السودان: سلامة نصف سكان البلاد رهن اتفاق آمن لملء سد النهضة
AFP Ebrahim HAMID
وزير الري السوداني ياسر عباس
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أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن سلامة نصف سكان بلاده تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة الإثيوبي.

وخلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، رد عباس على تصريحات المسؤولين الإثيوبيين للمضي قدما في ملء سد النهضة للعام الثاني من غير توقيع اتفاق، مؤكدا تمسك الخرطوم بضرورة الاتفاق للتمكن من تبادل البيانات مع خزان الروصيرص لضمان التشغيل الآمن للخزان، وبالتالي تأمين سلامة نصف سكان السودان الذين يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.

وتم خلال اللقاء بحث كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول الى حل سلمي مقبول لدول السد الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.

المصدر: SUNA

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