مصر.. ألسنة اللهب تلتهم عقار الجيزة لليوم الثالث على التوالي ومخاوف من انهياره (صور + فيديو)

يتابع المصريون آخر تطورات حريق عقار الجيزة، خاصة لما تسبب فيه من أزمة مرورية كونه على الطريق السريع حول القاهرة.

وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن النيابة العامة بدأت التحقيق في العقار المعروف إعلاميا بـ"عقار الطريق الدائري" في الوقت الذي تواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد فيما أغلقت إدارة المرور الطريق الدائري في الاتجاهين لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن العقار السكني مكون من 14 طابقا يتضمن كل طابق منها 9 شقق سكنية، وأنه مبني بدون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع.

وجاء في التحقيقات أنه بين 108 شقق هى عدد الوحدات الموجودة بالعقار، هناك 15 شقة فقط مأهولة بالسكان، والبقية لم تبع بعد.

وأوصت لجنة من متخصصين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بإزالة العقار إذا لم ينهار بنفسه، وأفادت اللجنة بأن العقار سيتم معاينته عقب انتهاء إطفاء النيران لتقرر ما إذا كان هناك خطورة من عودة السكان إليه من عدمه، "إلا أنه حتى أمس لم تتمكن اللجنة من معاينة العقار نظرا لاستمرار اشتعال النيران به".

​وأكدت اللجنة "أنه في حالة عدم سقوط العقار وتآكل الأعمدة الخرسانية من الحريق ستتم إزالته خشية انهياره".

من جانبها، أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة للعقار الموجود به الحريق، وفرض رجال الأمن بالجيزة طوقا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت كردونا حول عدد من العقارات المجاورة لإخلائها من السكان.

وتسبب الحريق في أزمة مرورية طاحنة على الطريق السريع وهو طريق محيطي حول القاهرة الكبرى أُنشئ بهدف ربط محافظات القاهرة الكبرى.

لليوم الثالث علي التوالي .. 🚔🚨

ميل برج #فصيل مشتعل منذ 3 ايام..

بـ #الجيزة

وترقب الانهيار فى اى وقت..

الاجهزه المعنيه قفلت الدائرى وعملت مسارات بديله..

ربنا يستر علي الجميع

لطفك يارب....



تابع التحويلات المرورية pic.twitter.com/zF9ata3yHO — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) February 1, 2021

أغلقت إدارة المرور بمحافظة الجيزة المصرية، الأحد، الطريق الدائري القادم من الوراق اتجاه المريوطية كليًا أمام حركة السيارات على خلفية حريق ضخم مستمر منذ ساعات بأحد العقارات المجاورة للطريق.



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استمرار غلق الطريق الدائرى من بعد محور صفط اللبن اتجاه المريوطية بسبب حريق عقار فيصل#Bey2ollak#بيقولك#الدائري



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المصدر: "الأهرام"