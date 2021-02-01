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مقتل شابين فلسطينين وإصابة آخرين في تبادل للنار مع الشرطة في الجليل

أخبار العالم العربي

مقتل شابين فلسطينين وإصابة آخرين في تبادل للنار مع الشرطة في الجليل
Reuters
بلدة الناصرة في الجليل - أرشيف
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قتل شابان فلسطينيان وأصيب آخران بجروح إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل الشرطة الإسرائيلية في مدينة طمرة بالجليل، بعد ساعات على مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة.

وأكد شهود عيان من مدينة طمرة أن ملثمين اثنين أقدما على إطلاق النار باتجاه أحد المنازل في الحارة الفوقة، حيث تصادف وجود دورية شرطة بالمكان، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة إلى الرد على إطلاق النار بشكل عشوائي في المكان مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين لا علاقة لهما بالجريمة.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن القتيلين هما أحد مطلقي النار وشخص آخر لا علاقة له، وكذلك بالنسبة للمصابين أيضا.

وأفاد مركز "الزهراوي" الطبي، بأن "4 أشخاص أصيبوا من جراء تعرضهم لإطلاق نار"، معلنا وفاة اثنين منهم متأثرين بجروحهما بينما وصفت حالة الآخرين بالخطيرة والمتوسطة.

وأكدت الشرطة أنها ردت على إطلاق النار أثناء محاولة أفرادها اعتقال مسلحين هاجموا بيتا في المنطقة، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت في وقت سابق إلى أنها فتحت تحقيقا في مقتل شاب من مدينة الناصرة متأثرا بجروحه جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين.

المصدر: "عرب 48"

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