العراق.. استهداف مركز مساج ومتجر خمور في بغداد بعبوتين ناسفتين

أفاد مراسلنا في العراق بأن هجومين شنا على محل لبيع الخمور ومركز للعلاج الطبيعي في العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن عبوة ناسفة انفجرت عند محل لبيع المشروبات الكحولية، وأخرى عند مركز للعلاج الطبيعي المساج في بغداد، ولم يعلن عن أي إصابات حتى اللحظة.

وأعلنت جماعة تسمي نفسها "أهل المعروف" تبنيها الهجوم الذي طال محل الخمور، فيما دعت القوات الأمنية المواطنين إلى عدم التواجد قرب هذه المحال.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد بشكل شبه يومي عمليات استهداف لمحال الخمور.

المصدر: RT