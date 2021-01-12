العراق.. مقتل مدني وإصابة آخر بتفجيرين وسط بغداد

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل مدني وإصابة آخر بتفجيرين وسط العاصمة بغداد استهدفا محلا لبيع المشروبات الكحولية وسيارة صاحب المحل.

وذكرت المصادر، أن "عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم على محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع السعدون، ثم انفجرت عبوة أخرى على سيارة صاحب المحل".

وأضافت، أن "الانفجار المزدوج أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر بجروح، فضلاً عن حدوث أضرار مادية بواجهة المحل".

وتتعرض محال المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد إلى استهداف مستمر من قبل مسلحين، وازدادت عمليات الاستهداف في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

المصدر: "السومرية" + RT