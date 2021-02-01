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تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل في تونس

أخبار العالم العربي

تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل في تونس
Reuters
احتجاجات في تونس، أرشيف
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هددت مجموعة من العاطلين عن العمل في تونس بتنفيذ عملية انتحار جماعي، حسبما أفادت قناة "نسمة" التونسية.

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وقالت إن من يهددون بالانتحار هم من أصحاب الشهادات العليا وقد تجاوزت أعمارهم الـ45 سنة.

وأضافت القناة أنه "إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر".

وطالب المحتجون خلال وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين، بساحة القصبة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور دون إقصاء فئتهم.

وفي سياق متصل، نظم محتجون في العاصمة التونسية، السبت الماضي، مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية

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