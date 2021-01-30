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تونس.. مسيرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين

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تونس.. مسيرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
Reuters JIHED ABIDELLAOUI
مظاهرة مناهضة للحكومة في تونس (23 يناير 2021)
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نظم عشرات المحتجين وقفة احتجاجية في شارع محمد الخامس بتونس اليوم السبت للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الليلية الأخيرة.

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ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية.

ثم انطلقوا في مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، شهدت حالة من التدافع وبعض الاشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن.

ومنذ أيام، تشهد محافظات تونسية عدة وأحياء في عاصمة البلاد احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، وذلك تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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