الجيش اللبناني يقبض على 18 لبنانيا وسوريا في عرسال مرتبطين بـ"داعش"

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين، أنه أوقف 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين في بلدة عرسال شرق لبنان، يعملون ضمن خلايا مرتبطة بتنظيم "داعش".

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وقالت قيادة الجيش في بيان إن "مديرية المخابرات أوقفت في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن "الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية".

ولفتت قيادة الجيش إلى أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بحوزة الموقوفين الذين أحيلوا إلى القضاء المختص.

أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من ١٨ شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي. وقد اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.https://t.co/2PEcQOvunkpic.twitter.com/rapT7bQQZ8 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 1, 2021

المصدر: RT