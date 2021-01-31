بالفيديو.. لبنانيون يقطعون طريق الرينغ وسط بيروت احتجاجا على توقيف أحد الناشطين

أفاد مراسل RT في لبنان بأن عددا من المحتجين أقدموا على قطع طريق الرينغ وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على توقيف أحد ناشطي الحراك الشعبي.

وتستمر الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمال لبنان منذ 25 يناير الحالي، حيث أقدم المتظاهرون على قطع الطرقات الرئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإغلاق العام المعلن في البلاد، لمنع انتشار وباء كورونا.

المصدر: RT