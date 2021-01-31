الإرياني: هجوم مطار عدن نفذه الحوثيون بصواريخ إيرانية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية على مطار عدن تم بـ"صواريخ إيرانية الصنع".

وكتب على "تويتر": "مر شهر على الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ إيرانية الصنع، دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم".

١-مرور شهر على الجريمة الارهابية الكبري التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف رئيس واعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ ايرانية الصنع،دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم#HouthiTerrorismInYemenpic.twitter.com/mtXxPzrd1w — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 31, 2021



وأضاف: "الهجوم مثل واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة، وكشف حجم بشاعتها وإجرامها ودمويتها، وأنها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وأفصح عن موقفها الحقيقي من السلام".

وتابع: "الهجوم الذي لاقى إدانة واستنكارا واسعين وغير مسبوقين من الدول الشقيقة والصديقة، يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الإجرام الذي يفتك باليمنيين، والمضي في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدراج قياداتها في قوائم الإرهاب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

٣-الهجوم الذي لاقى إدانة واستنكار واسعين وغير مسبوقين من الدول الشقيقة والصديقة، يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الاجرام الذي يفتك باليمنيين، والمضي في تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة ارهابية" وإدراج قياداتها في قوائم الارهاب وضمان عدم افلاتهم من العقاب #HouthiTerrorismInYemenpic.twitter.com/UyyoyNXU6u — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 31, 2021

المصدر: معمر الإرياني تويتر