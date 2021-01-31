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الإرياني: هجوم مطار عدن نفذه الحوثيون بصواريخ إيرانية

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الإرياني: هجوم مطار عدن نفذه الحوثيون بصواريخ إيرانية
Reuters FAWAZ SALMAN
لحظة الهجوم على مطار عدن - أرشيف
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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية على مطار عدن تم بـ"صواريخ إيرانية الصنع".

وكتب على "تويتر": "مر شهر على الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ إيرانية الصنع، دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم".


وأضاف: "الهجوم مثل واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة، وكشف حجم بشاعتها وإجرامها ودمويتها، وأنها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وأفصح عن موقفها الحقيقي من السلام".

وتابع: "الهجوم الذي لاقى إدانة واستنكارا واسعين وغير مسبوقين من الدول الشقيقة والصديقة، يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الإجرام الذي يفتك باليمنيين، والمضي في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدراج قياداتها في قوائم الإرهاب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

المصدر: معمر الإرياني تويتر

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