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العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص شمالي العراق

أخبار العالم العربي

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص شمالي العراق
AFP STR
مقبرة جماعية في العراق - أرشيف
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أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى شمالي العراق اليوم الأحد العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلتهم عصابات "داعش" الإرهابية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم العثور على مقبرة جماعية ضمت رفات 400 من الضحايا المغدورين من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "المقبرة كبيرة وعثر عليها داخل قرية حميدات بقضاء تلعفر غربي نينوى وهي الثاني من نوعها خلال أشهر قليلة".

وقبل أيام بدأت الحكومة العراقية مساعيها للتحقيق وجمع المعلومات والأدلة حول حفرتي الخسفة وعلو عنتر في نينوى، دون أن تحدد موعدا لفتح المقبرتين الجماعيتين وانتشال رفات الضحايا.

المصدر: RT

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