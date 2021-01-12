 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا

العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات "مغيبين"

أخبار العالم العربي

العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات
AFP
مقبرة جماعية في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjik

أعلنت مجموعة من شيوخ العشائر في محافظة صلاح شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين "مغيبين".

وذكر بيان لشيوخ عشائر قضاء الاسحاقي: "تم العثور على مقبرة جماعية  في الناحية، تحديدا منطقة جالي، وتضم العشرات من جثث المغيبين في فترة تحرير مناطقنا من احتلال تنظيم داعش الإرهابي في العام 2014".

وأضاف: "قامت القوات الماسكة للأرض بمنع الأهالي من حفر المقبرة والبحث عن أولادهم المغدورين، وبعد الضغط على القوات الماسكة للأرض قاموا بإخبار مديرية شرطة الاسحاقي، ومن ثم مفاتحة المحكمة المختصة في المنطقة".

وتابع: "تم إصدار قرار من قبل القاضي بمفاتحة دائرة مؤسسة الشهداء في بلد لغرض مفاتحة مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر والمنظمات المختصة في هذا الشأن لغرض حفر المقبرة والتعرف على الجثث أو من خلال فحص  الـDNA".

وأشار البيان "إلى وجود مقابر جماعية أخرى لكن القوات الأمنية التي تمسك الأرض تمنع الأهالي من حفرها والبحث عن جثث أولادهم".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا