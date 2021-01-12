العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات "مغيبين"

أعلنت مجموعة من شيوخ العشائر في محافظة صلاح شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين "مغيبين".

وذكر بيان لشيوخ عشائر قضاء الاسحاقي: "تم العثور على مقبرة جماعية في الناحية، تحديدا منطقة جالي، وتضم العشرات من جثث المغيبين في فترة تحرير مناطقنا من احتلال تنظيم داعش الإرهابي في العام 2014".

وأضاف: "قامت القوات الماسكة للأرض بمنع الأهالي من حفر المقبرة والبحث عن أولادهم المغدورين، وبعد الضغط على القوات الماسكة للأرض قاموا بإخبار مديرية شرطة الاسحاقي، ومن ثم مفاتحة المحكمة المختصة في المنطقة".

وتابع: "تم إصدار قرار من قبل القاضي بمفاتحة دائرة مؤسسة الشهداء في بلد لغرض مفاتحة مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر والمنظمات المختصة في هذا الشأن لغرض حفر المقبرة والتعرف على الجثث أو من خلال فحص الـDNA".

وأشار البيان "إلى وجود مقابر جماعية أخرى لكن القوات الأمنية التي تمسك الأرض تمنع الأهالي من حفرها والبحث عن جثث أولادهم".

المصدر: RT