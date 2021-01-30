لبنان.. وقفات تضامنية في بيروت وصيدا مع محتجي طرابلس

نظم عدد من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب البلاد تضامنا مع المحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجموعات من "الحراك المدني" نفذت وقفة تضامنية مع طرابلس، بعد ظهر السبت في ساحة الشهداء في بيروت، رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات تضامنية مع طرابلس، و"ضد سياسة التجويع وقمع المتظاهرين واستخدام القوة في وجه تحركهم".

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من الشبان نفذت وقفة تضامنية مساء السبت عند دوار إيليا في صيدا، انتقد خلالها المشاركون "حملة الاعتقالات التي جرت في مدينة طرابلس"، مؤكدين "استمرارهم في التحركات حتى تحقيق جميع المطالب المحقة والمشروعة" ثم انطلقوا بمسيرة جابت أحياء صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام