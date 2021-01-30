الدفاع السعودية تنهي استعدادها لإطلاق "رماح النصر" - فيديو

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالقوات الجوية الملكية أنها أنهت استعداداتها لإطلاق مناورات "رماح النصر"، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن التمرين سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة خلال الفترة من 31 يناير ولغاية 11 فبراير 2021، بمشاركة القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي.

#وزارة_الدفاع تنهي كافة استعداداتها لإنطلاق مناورات التمرين المشترك "رماح النصر" بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي والذي تشارك فيه القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة.https://t.co/L7ED09pOudpic.twitter.com/Sl83jRMtbZ — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 29, 2021

ووصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من الفعاليات المهمة التي تشترك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.

#فيديو_الدفاع#وزارة_الدفاع تنهي كافة استعداداتها لإنطلاق مناورات التمرين المشترك "رماح النصر" بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي والذي تشارك فيه القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة. pic.twitter.com/H617C9nCfJ — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 29, 2021

ويعد المركز الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز، واحدا من المراكز الجوية المتقدمة لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية وقدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة في واقع مماثل للحرب الحديثة.

المصدر: "مواقع سعودية" + وزارة الدفاع السعودية