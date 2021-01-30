 
مباشر

الدفاع السعودية تنهي استعدادها لإطلاق "رماح النصر" - فيديو

أخبار العالم العربي

الدفاع السعودية تنهي استعدادها لإطلاق
twitter.com
مقاتلات سعودية تابعة لسلاح الجو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnzr

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالقوات الجوية الملكية أنها أنهت استعداداتها لإطلاق مناورات "رماح النصر"، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن التمرين سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة خلال الفترة من 31 يناير ولغاية 11 فبراير 2021، بمشاركة القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي.

ووصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من الفعاليات المهمة التي تشترك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.

ويعد المركز الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز، واحدا من المراكز الجوية المتقدمة لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية وقدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة في واقع مماثل للحرب الحديثة.

المصدر: "مواقع سعودية" + وزارة الدفاع السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا