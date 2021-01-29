الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح "أكسفورد"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام لقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي ينتجه مصنع "سيروم" للأمصال في الهند بترخيص من شركة "أسترازينيكا".

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة عبد الله البدر اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

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وذكر البدر أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى منه بعد أيام.

وأوضح أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية كما أن مصنع "سيروم" للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

المصدر: كونا