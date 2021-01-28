الكويت.. إصابة 40 شخصا بكورونا في مناسبة اجتماعية

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن 40 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا بسبب تجمعهم خلال مناسبة اجتماعية في إحدى مناطق البلاد.

ونلقت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الصحة الكويتية أنه تم رصد إصابات بكورونا نتيجة كثرة التجمعات والمخالطة غير المبررة مؤخرا، وهو ما أسهم بدوره في ارتفاع معدلات الإصابة وحالات العناية المركزة، خاصة من شريحة كبار السن.

وتابعت: "كثرة التجمعات التي تنظم حاليا في بعض المواقع، كالمزارع والشاليهات والإسطبلات، بعد إلغاء موسم التخييم من قبل السلطات الصحية، أسهمت في ارتفاع معدلات الإصابة نسبيا خلال يناير الجاري".

المصدر: "القبس"