خبير: الجزائر لن تعود إلى حالتها الطبيعية قبل تطعيم نصف مواطنيها على الأقل

قال بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، إن الحياة في البلاد لن تعود إلى طبيعتها قبل تطعيم على الأقل 50 بالمائة إلى 60 بالمائة من المواطنين لتحقيق المناعة الجماعية.

وأوضح بقاط العضو في اللجنة العلمية الصحية في حديثه على أمواج "إذاعة سطيف"، بشمال شرق الجزائر، بالتزامن مع رئاسته عمادة الأطباء، أن الهدف هو "الوصول إلى المناعة الجماعية بتطعيم على الأقل 50 إلى 60 بالمائة من المواطنين (...) وقتها نستطيع العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية ورفع الحجر نهائيا" والسماح بالرحلات الخارجية، داعيا المواطنين إلى المزيد من الصبر.

وأضاف بقاط أن "الحالة الوبائية حاليا جد حسنة مقارنة بباقي الدول، والسبب يعود إلى الإجراءات المتخذة ومن بينها غلق الحدود".

وعن ظروف تمكن السلطات الجزائرية من اقتناء اللقاحات التي تصل دفعاتها الأولى اليوم إلى البلاد، قال بقاط "نستقبل اليوم أولى الجرعات من بين 500 ألف" جرعة و"لم يكن من السهل استقبال هذه اللقاحات، في ظل ما يجري في العالم من حرب خفية للمخابر، ونقص الكميات".

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المصدر: قناة "إذاعة سطيف" الجزائرية