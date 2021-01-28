 
مباشر

الجزائر تعلن عن وصول أول دفعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي غدا

أخبار العالم العربي

الجزائر تعلن عن وصول أول دفعة من لقاح
Sputnik
لقاح سبوتنيك v الروسي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnnq

أعلنت السلطات الجزائرية أن أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ستصل غدا الجمعة إلى مطار بوفاريك شمالي البلاد.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عملية التلقيح ضد الفيروس ستنطلق بعد غد السبت في ولاية البليدة، وستشمل بالمقام الأول المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم هاتفيا الملفات الأكثر إلحاحا المتعلقة بتطوير التعاون متعدد الاتجاهات بين البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص للتعاون في محاربة فيروس كورونا بما يشمل إمدادات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الجزائر.

وأصبحت الجزائر أول دولة عربية تقرّ استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم مواطنيها ضد كورونا.

المصدر: RT + "النهار الجزائرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا