"سبوتنيك V" وملفا ليبيا والصحراء الغربية محور اتصال بين لافروف ونظيره الجزائري

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس هاتفيا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم مسائل ملحة مطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وبوقادوم بحثا خلال المكالمة الملفات الأكثر إلحاحا المتعلقة بتطوير التعاون متعدد الاتجاهات بين الدولتين، مع إيلاء اهتمام خاص إلى التعاون في محاربة فيروس كورونا المستجد، بما يشمل إمدادات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الجزائر.

وذكر البيان أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن مستجدات الوضع في الصحراء الغربية، حيث تم تأكيد الموقف المبدئي القاضي بضرورة تسوية هذا النزاع الذي طال أمده بناء على أساس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا.

وأعرب لافروف وبوقادوم في المكالمة عن تأييدهما لتنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل الإسهام في تقدم الحوار الليبي-الليبي بمشاركة جميع القوى السياسية الفعالة في البلاد، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2510.

كما تبادل الوزيران الآراء بشأن التعاون بين بلديهما في تطبيق مخرجات قمة روسيا-إفريقيا التي استضافتها مدينة سوتشي في أكتوبر 2019.

وأصبحت الجزائر أول دولة عربية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في تطعيم مواطنيها ضد الفيروس التاجي.

المصدر: RT