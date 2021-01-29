بن زايد يبحث مع مودي العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات جائحة فيروس كورونا في البلدين وسبل التصدي له وتبادل الخبرات في هذا الخصوص.

وهنأ بن زايد رئيس الوزراء الهندي بـ"يوم الجمهورية" الذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، معبرا "عن تمنياته للهند وشعبها الصديق دوام التقدم والاستقرار والازدهار".

من جانبه أكد مودي اهتمام الهند الكبير بتطوير علاقاتها مع الإمارات واستثمار الفرص المتاحة في هذه العلاقات بمختلف المجالات.

المصدر: "البيان"