الصحة المصرية: جار تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه يجري حاليا تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في هيئة الدواء المصرية.

وقال مجاهد: "ننتظر الحصول على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصري للبدء في وصول الشحنات من اللقاح الروسي المضاد لكورونا".

وأضاف: "إصابات كورونا في مصر في انخفاض مستمر، لكن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره".

وتابع: "شحنات من مختلف اللقاحات التي تم التعاقد عليها تصل في الربع الأول من 2021، وتكفي الأطقم الطبية".

وشدد على أن بلاده "حريصة على البدء في التلقيح بعد التأكد من استدامة تدفق شحنات لقاحات كورونا".

ناصر حاتم

المصدر: RT