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حصري.. صور لـ"نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش" الذي قضت عليه القوات العراقية

أخبار العالم العربي

حصري.. صور لـ
Reuters
حصري.. صور لـ"نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش" الذي قضت عليه القوات العراقية
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، القضاء على "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش".

وقال في بيان صحفي إن "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات "داعش" الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا".

وأضاف: "تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية".

وتنفرد قناة RT بنشر صور لـ"نائب الخليفة ووالي العراق" أبو ياسر العيساوي.

حصري.. صور لـ
RT
حصري.. صور لـ
RT
حصري.. صور لـ
RT

المصدر: RT

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