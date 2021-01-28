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الحكومة المصرية تحسم الجدل حول حذف 14 مليون مواطن من الدعم

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الحكومة المصرية تحسم الجدل حول حذف 14 مليون مواطن من الدعم
Reuters
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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، عدم صحة ما تم تداوله بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

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وقال المركز، في بيان، اليوم، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

وأوضحت الوزارة، "استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم"، مشددة على أن "عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقا لمعايير محددة ودقيقة، وأن من تم حذفهم هم غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية".

المصدر: RT

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