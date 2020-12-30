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الحكومة المصرية تؤكد أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز في العام 2020

مال وأعمال

الحكومة المصرية تؤكد أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز في العام 2020
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مزارعون يقومون بتسطيح التربة باستخدام الخيول لتهيئة الأرض لزراعة الأرز في مصر
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز في العام 2020، بإنتاج 6.5 مليون طن.

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وأشار وزير التموين المصري، على المصيلحي، يوم الأحد الماضي، إلى أن "مصر زرعت 1.7 مليون فدان من الأرز هذا الموسم"، مؤكدا أن "الكميات التي تم حصدها أكثر من كافية لتلبية احتياجات البلاد".

وأوضحت وزارة التموين أن "الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الأرز يكفي 11.1 شهر".

المصدر: "رويترز"

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