مصر تسوي نزاعا في محكمة لاهاي مع شركة كندية

قامت كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية في مصر بتسوية منازعات عقود الاستثمار مع شركة كندية.

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وأبرمت مصر اتفاقا لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية "أجريوم سابقا" وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر.

وتضمن اتفاق التسوية إنهاء لدعوى التحكيم الاستثماري المقامة ضد جمهورية مصر العربية لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وكذا دعوى التحكيم التجارى المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، مقابل الاتفاق على نقل ملكية حصة شركة "نيوترين" التي تمثل 59,573,922 سهما، بما يعادل 26% من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بين الأطراف، بمراعاة متوسط أسعار السوق في الفترة التي سبقت توقيع هذا الاتفاق.

المصدر: اليوم السابع