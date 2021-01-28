 
مباشر

البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا

أخبار العالم العربي

البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح
Reuters NAVESH CHITRAKAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnkw

تسلمت البحرين اليوم الخميس شحنة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا قادمة من الهند، فيما أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للتطعيم به في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن وزيرة الصحة البحرانية فائقة بنت سعيد الصالح تسلمت صباح اليوم دفعة من لقاح "كوفيشيلد – أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا من السفير الهندي في المنامة، بينما توجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، بالشكر والتقدير إلى رئيس الهند ناريندرا مودي "على جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين لقاح "كوفيشيلد".

إقرأ المزيد
البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لكورونا
البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لكورونا

يأتي ذلك بعد أيام على موافقة البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح، الذي تنتجه شركة "أسترازنيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويتم تصنيعه في معهد "سيرام" الشركة المصنعة للقاح في الهند.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية للراغبين في أخذ تطعيم "كوفيشيلد - أسترازنيكا" إلى المبادرة والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة أو من خلال تطبيق "مجتمع واعي".

المصدر: وكالة أنباء البحرين

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا