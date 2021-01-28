مصر.. طوارئ في الإسكندرية بسبب "نوة الكرم"

شهدت محافظة الإسكندرية في مصر، استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لاستقبال "نوة الكرم" آخر نوات شهر يناير، وهي عبارة عن عاصفة شديدة تصاحبها أمطار غزيرة تتوقف خلالها حركة الصيد.

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كما رفعت محافظة الإسكندرية درجة "الاستعداد القصوى لاستقبال النوة المتوقع أن تهب على المدينة، حيث تعتبر من النوات الشديدة والتي تستمر من 4 إلي 6 أيام متواصلة تكون غزيرة الأمطار والرياح شمالية غربية".

وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف "استعداد جميع الأجهزة بالمحافظة لاستقبال النوة المتوقعة، حيث تم تطهير جميع الشنايش في جميع الأحياء".

وشدد المحافظ أيضا على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتواجد الميداني على مدار الساعة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين من تراكم المياه.

المصدر: اليوم السابع