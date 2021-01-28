 
مباشر

مصر.. طوارئ في الإسكندرية بسبب "نوة الكرم"

أخبار العالم العربي

مصر.. طوارئ في الإسكندرية بسبب
Reuters
الإسكندرية - مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnkj

شهدت محافظة الإسكندرية في مصر، استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لاستقبال "نوة الكرم" آخر نوات شهر يناير، وهي عبارة عن عاصفة شديدة تصاحبها أمطار غزيرة تتوقف خلالها حركة الصيد.

إقرأ المزيد
مصر.. الإسكندرية تغرق من جديد (صور)
مصر.. الإسكندرية تغرق من جديد (صور)

كما رفعت محافظة الإسكندرية درجة "الاستعداد القصوى لاستقبال النوة المتوقع أن تهب على المدينة، حيث تعتبر من النوات الشديدة والتي تستمر من 4 إلي 6 أيام متواصلة تكون غزيرة الأمطار والرياح شمالية غربية".

وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف "استعداد جميع الأجهزة بالمحافظة لاستقبال النوة المتوقعة، حيث تم تطهير جميع الشنايش في جميع الأحياء".

وشدد المحافظ أيضا على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتواجد الميداني على مدار الساعة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين من تراكم المياه.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا