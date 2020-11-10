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مصر.. الإسكندرية تغرق من جديد (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. الإسكندرية تغرق من جديد (صور)
Reuters
مصر
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نشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور لأمطار شديدة ضربت مدينة الإسكندرية من جديد، اليوم الثلاثاء.

مصر.. الإسكندرية تغرق من جديد (صور)

وأشارت إلى أن "الأمطار عادت من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بعد يوم من من الهدوء النسبي في الأحوال الجوية، وذلك كجزء من نوة المكنسة التي تستمر لنهاية الشهر، وتزداد ذروتها في الأيام الخمسة الأخيرة".

وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية، التي لا تزال تشهد سيولة مرورية ملحوظة.

مصر.. الإسكندرية تغرق من جديد (صور)

وشهدت محافظة الإسكندرية، خلال يومي السبت والأحد، هطول سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، شرقا وغربا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

المصدر: صدى البلد

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