مصر تسجل 669 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة، مقابل 674 إصابة و57 وفاة يوم الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 162486 حالة من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة".

وكانت مصر استهلت الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية "سينوفارم".

وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن مصر تتوقع الحصول على 40 مليون جرعة من خلال تحالف "غافي" للقاحات، وهي كمية ستغطي 20 مليونا من سكان البلاد وعددهم 100 مليون.

المصدر: "رويترز"