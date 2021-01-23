السيسي يعلن بدء التطعيم ضد كورونا غدا والأطقم الطبية في المقدمة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بدء حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد اعتبارا من يوم الأحد.

وخلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أوضح الرئيس المصري أن الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والصدر والحميات ستكون في مقدمة الذين سيتلقون التطعيم.

وقال السيسي: "نحن من الدول التي ينظر إليها العالم في موضوع كورونا باندهاش، فكورونا جند من جنود الله"، متابعا: "نسأل الله أن لا يسلط علينا جنوده".

المصدر: "أخبار اليوم"