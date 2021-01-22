مصدر أوروبي: سيتم بحث قضية ريجيني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين

ذكر مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر عام 2016، ستبحث خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، حسبما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، الجمعة، أن الهدف من النقاش المتوقع في الاجتماع، الاثنين المقبل، هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.

وأكد المصدر أن الدول الأعضاء هي صاحبة القرار النهائي بشأن الخطوات القادمة تجاه مصر، مبينا أن "هذه القضية هامة بالنسبة لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي أيضا".

وأشار المصدر إلى توصل الأوروبيين لقناعة بأن تطورات قضية ريجيني يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى الحديث عن مستقبل العلاقات مع القاهرة.

وأثارت قضية ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم في 3 فبراير العثور عليه مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب، توترا في العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن الحادث.

وتنفي مصر مزاعم حول تورط أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، وقالت السلطات المصرية في البداية إن الطالب الإيطالي توفي بحادث سير، إلا أنها ذكرت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.

المصدر: "آكي" + وكالات