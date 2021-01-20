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إيطاليا تتهم 4 عملاء مصريين تابعين للأجهزة الأمنية بقتل ريجيني

أخبار العالم العربي

إيطاليا تتهم 4 عملاء مصريين تابعين للأجهزة الأمنية بقتل ريجيني
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طالب مكتب المدعي العام في روما المكلف بالتحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني بمصر، بإدانة العملاء المصريين الأربعة التابعين للأجهزة الأمنية.

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النائب العام المصري يأمر مؤقتا بعدم إقامة دعوى في مقتل الطالب الإيطالي ريجيني

وأوضح البيان الذي نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية أن المدعي العام الإيطالي طلب لائحة الاتهام ضد أربعة مواطنين مصريين ينتمون للأجهزة الأمنية.

وكان النائب العام المصري قد أمر مؤقتا بعدم إقامة دعوى جنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيا، لعدم معرفة الفاعل.

وبدأت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 2016/2/3، مع اكتشاف المارة جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أعلى نفق حازم حسن واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة.

وأكدت النيابة العامة المصرية أنه "بعد عقد العديد من الاجتماعات بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما، أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي".

وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن "اعتراضها وتحفظها" على هذا الاشتباه "لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده"، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

المصدر: نوفا + RT

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