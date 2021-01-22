مستشار السيسي يكشف موعد بدء عملية تطعيم المصريين بلقاح فيروس كورونا

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن قريبا ستبدأ حملات التطعيم بلقاحات كورونا قبل نهاية يناير الجاري.

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وأكد تاج الدين أن التطعيم يبدأ خلال شهر يناير بالأطقم الطبية والمعتمد في مصر هو الأولوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، إن موقف كورونا قد يختلف من حالة لأخرى حسب قوة الإصابة والحالة النفسية، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجازات نصف العام خفف من حدة الإصابات وكثرتها.

وأشار إلى أنه لا توجد حالة كورونا تخرج من المستشفى إلا وقد تعافت بصورة كامل، وهناك دراسة أن ما يقرب من ثلث مرضى كورونا عادوا إلى المستشفى في غضون 140 يوما، مضيفا أن الـ14 يوما هي فترة الأمان حتى ولو اختفت أعراض كورونا وعلى المرضى الالتزام بها، مؤكدا أنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح وكلها حصلت على اعتمادات مؤقتة وخضعت لتجارب إكلينيكية.

وتابع مستشار الرئيس المصري، أنه قريبا يتم اعتماد لقاح أكسفورد في مصر للبدء في تطعيم المواطنين.

وأوضح أن هيئة الدواء في مصر اعتمدت اللقاح الصيني ولقاح أكسفورد في الطريق، مضيفا أن باقي اللقاحات في الطريق لمصر، مشيرا إلى أن الشفاء من فيروس كورونا ليس مرتبطا بعدد أيام بقدر ارتباطه باختفاء الأعراض.

المصدر: اليوم السابع