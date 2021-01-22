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"اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" تعلن اعتقال 3 أشخاص في الجزائر

أخبار العالم العربي

Reuters
محكمة في شارع عبّان رمضان بوسط مدينة الجزائر.
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أعلنت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" في الجزائر اعتقال 3 أشخاص خلال الأيام الأخيرة، دون المزيد من التوضيحات بشأن خلفيات الاعتقال ودوافعه.

 وقالت اللجنة إن أحد المعتقلين، وهو محمد خالد، قد تم توقيفه يوم 18 يناير الجاري في مقر عمله، وهو رهن الاعتقال في محافظة شرطة بمدينة الجزائر. وفي صباح الأربعاء، أضافت هذه "اللجنة" على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن بن بوعلي جيلالي اعتُقل في مقر عمله هو الآخر، فيما تم توقيف محمد سلمان أمس الخميس 21 يناير، مع تفتيش مسكنه العائلي. وأوضحت أن ثلاثتهم سيمثلون أمام المدعي العام يوم الأحد 24 يناير.

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المصدر: "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" في الجزائر

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