السعودية تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين" للتفجير الانتحاري المزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد، الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

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وجددت الوزارة التأكيد على "رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقراره".

كما عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن "العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".

وأعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.

وأكد مراسل RT في وقت سابق من اليوم أن انتحاريا فجر نفسه في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، مضيفا أن انفجارا انتحاريا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

المصدر: "واس" + RT