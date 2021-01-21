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وسائل إعلام عراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج وسط بغداد إلى 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا

أكثر من 30 قتيلا وجريحا بانفجارين وسط بغداد (فيديو اللحظات الأولى بعد التفجير)

أخبار العالم العربي

أكثر من 30 قتيلا وجريحا بانفجارين وسط بغداد (فيديو اللحظات الأولى بعد التفجير)
Reuters Ahmed Saad
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بسقوط أكثر من 30 قتيلا وجريحا جراء انفجارين ضربا العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسلنا إن انتحاريا فجر نفسه في سوق لبيع الملابس بساحة الطيران وسط بغداد، مضيفا أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

وأشار المراسل إلى أن الانفجار الأول كان بواسطة حزام ناسف وسط سوق مكتظة، مؤكدا أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

وأرسل مراسلنا لقطات توثق أولى اللحظات بعد أحد التفجيرين.

من جانبه، أكد موقع "السومرية نيوز" سقوط ثمانية قتلى و15 جريحا على الأقل.

المصدر: RT + السومرية نيوز

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