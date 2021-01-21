مصر تعلن عن تضامنها مع العراق بعد "العمل الخسيس"

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، دانت فيه الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من العراقيين.

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وأعربت مصر، عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين".

وأكدت مصر مجددا "وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف".

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد بسقوط 28 قتيلا و73 جريحا على الأقل جراء انفجارين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية تأكيدها أن هذه الحصيلة "شبه النهائية" مرشحة للارتفاع في الساعات القليلة القادمة، لوجود بعض المصابين في حالة حرجة.

وأكد مراسلنا أن انتحاريا فجر نفسه بواسطة حزام ناسف في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، مضيفا أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي ببغداد.

المصدر: RT