"قوة حماية طرابلس" ترفض مخرجات الحوار السياسي وتتهم وليامز بالاستهتار بمصالح الليبيين

رفضت "قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية" مخرجات وطريقة التصويت التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا بشأن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

واتهمت أعضاء ورئيسة البعثة ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بـ"الضغط والاستهتار بمصالح الشعب الليبي" والتدخل لتوجيه مسارات الحوار".

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وجاء ذلك في بيان نشرته "قوة حماية طرابلس" عبر صفحتها على "فيسبوك" مساء يوم الثلاثاء، ووجهته إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي.

وقالت في البيان إنها تراقب "مجريات الحوار السياسي الجاري حاليا"، مثمنة دور الأمم المتحدة في مجهوداتها التي تسعى لأجل الاستقرار والسلم والتداول السلمي للسلطة.

وأكدت أنها رصدت "انحرافا خطيرا عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات بدءا من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان".

وأكدت أنها ترفض مخرجات وطريقة التصويت التي تضغط رئيسة البعثة بالإنابة لتحقيقها في المدة المتبقية لمهامها في ليبيا، في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي.

كما أكدت ضرورة العودة إلى الحوار الليبي - الليبي ورعايته والمضي قدما في التحاور السلمي خلال أسرع وقت ممكن من خلال المؤسسات الوطنية، معلنة دفاعها عن القيم والمبادئ والسيادة الليبية.

وطالبت بتدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: RT