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المسماري: نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة "5 + 5" درس وطني للمسارات الأخرى

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المسماري: نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة
Reuters
الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري
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قال الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري يوم الثلاثاء إن نجاح المسار العسكري المتمثل في "لجنة 5 + 5" يعتبر درسا وطنيا للمسارات الأخرى.

وجدد المسماري ترحيب القيادة العامة بأي حوار أو تقارب بين الليبيين، أو تفاهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا.

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وحذر من أن تكون هناك تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة في هذا الملف تؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة.

وأشار في تصريحاته إلى استمرار عمليات نقل المرتزقة من تركيا وسوريا إلى ليبيا.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الماضي، إن حوالي 20 ألفا من أفراد "قوات أجنبية ومرتزقة" لا يزالون في ليبيا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول ليبيا في 28 يناير، وتعد بريطانيا مشروع قرار يوسع مهام البعثة الأممية في ليبيا لتشمل الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

المصدر: وال

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