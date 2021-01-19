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لبنان يسلم اليونان أيقونتين تاريخيتين مسروقتين من أثينا

أخبار العالم العربي

لبنان يسلم اليونان أيقونتين تاريخيتين مسروقتين من أثينا
Reuters
متحف يوناني، أرشيف
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سلمت السلطات اللبنانية اليونان أيقونتين بيزنطيتين تعودان للقرن الثامن عشر، سرقتا قبل سنوات من أثينا وتفوق قيمتهما الـ12 مليون دولار.

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وأفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة "فرانس برس" بأن التسليم جاء بعد ضبط الأيقونتين إثر بيعهما بالمزاد.

وسلمت السلطات اللبنانية الأيقونتين اللتين لا تزالان في حالة جيدة، إلى السفارة اليونانية في بيروت عملا بمعاهدة قضائية ثنائية وقعها البلدان عام 1975.

وكانت هاتان الأيقونتان اللتان تظهر إحداهما السيد المسيح فيما تصور الثانية مريم العذراء حاملة المسيح الطفل، قد "سرقتا من أحد المعارض في العاصمة اليونانية أثينا في العام 2016"، وعممت صورتاهما على معظم الدول عبر "النشرة الصفراء" الصادرة عن القضاء اليوناني، وفق المصدر القضائي.

المصدر: "فرانس24"

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