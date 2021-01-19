أنباء عن استهداف مواقع للجيش العراقي والحشد الشعبي جنوب بغداد

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات متكررة فجر اليوم الثلاثاء في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، والتي تقع ضمن قاطع القوات المسلحة العراقية.

وذكرت فناة "الميادين" نقلا عن مصادرها، أن الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي، مضيفة أنه رصد تحليق طائرات حربية أمريكية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.

من جانبها، نقلت قناة "العالم" الإيرانية عن مصدر أمني عراقي، أن الطائرات بدون طيار نفذت الهجوم على نقاط الجيش العراقي والحشد الشعبي في شمال بابل.

وحسب القناة، فإن الأنباء الأولية تحدثت عن مقتل 9 عناصر من الجيش العراقي وعشرات الجرحى.

من جانب آخر، نقلت مصادر صحفية عن الجيش الأمريكي قوله، إن القيادة المركزية الأمريكية ليست على علم بأي ضربات جوية في العراق.

And now on the record from the US military: “CENTCOM isn’t aware of any strikes in Iraq.” — Idrees Ali (@idreesali114) January 19, 2021

المصدر: وسائل إعلام