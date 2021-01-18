اشتية يدعو الأوروبيين لمراقبة الانتخابات الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي لتشكيل فريق دولي لمراقبة الانتخابات العامة والرئاسية المقررة في فلسطين بين مايو ويوليو.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الاثنين: "صرحت إسرائيل بأنها تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وأحد أهم بنودها هي مشاركة الفلسطينين المقدسيين، ولذلك ندعو الاتحاد الأوروبي من خلال وزير الخارجية الفلسطيني أن يتم تحضير فريق من المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات، وبشكل أساسي مساعدتنا بهذا الشأن في القدس".

وأكد اشتية أن هذه الانتخابات جاءت لتعزيز المشروع الوطني، وإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أساس ديمقراطي.

ودعا إلى التسجيل في سجل الانتخابات قائلا: "لنجعل من الانتخابات عرسا وطنيا جديا وحقيقيا، لنجعل للعملية الديمقراطية مصداقية ومشاركة شعبية واسعة، وأيضا يكون للمجلس التشريعي المنتخب هذا الوزن في عيون المواطنين".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة مرسوما رئاسيا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو.

ولاقى إصدار عباس لهذا المرسوم ترحيبا من غالبية الفصائل الفلسطينية، وتحديدا من حركة "حماس".

المصدر: وكالات