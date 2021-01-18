دمشق تنفي "بشكل قاطع" الأنباء عن لقاءات سورية إسرائيلية

نفت الخارجية السورية "بشكل قاطع" صحة معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية.

وقالت الخارجية في بيان عنها إن دمشق تنفي "بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان".

وأضاف مصدر رسمي في الخارجية أن نشر مثل هذه الأنباء "هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سورية المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المصدر إن سوريا "كانت ولا تزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

وتابع: "القوى التي تقف وراء هذه الأكاذيب هي نفسها التي تسعى لاهثة للتطبيع مع هذا الكيان وتحاول جر كل المنطقة إلى تحالفات صهيونية غربية، عبر الترهيب تارة أو الترغيب تارة أخرى.. وعندما تفشل تلجأ لمثل هذه الطرق الساذجة عبر نشر الأخبار الكاذبة".

المصدر: سانا