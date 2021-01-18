العراق.. لقاح كورونا سيوزع مجانا والأولوية لأربع فئات

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن لقاح كورونا سيوزع مجانا لجميع المواطنين وستكون الأولوية لأربع فئات، وأكدت أن اللقاح سيصل خلال شهرين.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح صحفي، إن "اللجنة طالبت الوزارة بكتب رسمية لتزويدها بالمستجدات الخاصة بعملية التعاقد مع الشركات التي تنجز اللقاح".

وأضاف، أن "اللقاح سيدخل العراق في غضون شهرين، وسيوزع بشكل مجاني على جميع شرائح المجتمع".

وتابع الموسوي: "سيتم البدء باستخدام اللقاح لفئات محددة وهم منتسبي وزارة الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومنتسبي القوات الأمنية".

ويحتل العراق المركز الأول عربيا بأكثر من 607 آلاف إصابة بكورونا و12935 حالة وفاة، في وقت أعلن تعاقده مع شركة "فايزر" الأمريكية لاستيراد 16 مليون جرعة لقاح.

وقبل أيام أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأوصت خلية الأزمة النيابية في العراق الحكومة بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الرامية لمنع تسلل الطفرة الجديدة من فيروس كورونا إلى داخل البلاد.

المصدر: RT