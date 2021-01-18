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آليات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوب غزة

أخبار العالم العربي

آليات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوب غزة
Reuters
فلسطيني يشاهد آلة إسرائيلية تعمل على الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب القطاع، أرشيف
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توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمسافة محدودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسل RT، بأن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت خارج السياج الفاصل شرق بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف.

يأتي ذلك، بينما شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم غارات استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة "حماس".

المصدر: RT

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