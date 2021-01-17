السعودية.. تخفيف عقوبة طبيب أمريكي من أصل سعودي

أظهرت وثائق محكمة استئناف سعودية أنها خففت حكما بالسجن 6 سنوات بحق طبيب أمريكي من أصل سعودي إلى نصف المدة تقريبا مع وقف التنفيذ، مما يعني أنه لن يقضي مزيدا من الوقت في السجن.

واعتقلت السلطات الطبيب المشهور وليد فتيحي عام 2017 في إطار حملة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن ستة أعوام.

وتتابع واشنطن قضيته عن كثب، وندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالحكم.

ولم يكن فتيحي الذي صدر أيضا الشهر الماضي حكم بمنعه من السفر لمدة ستة أعوام، قد بدأ تنفيذ عقوبته بعد لأنه ينتظر نتيجة استئنافه.

ووفقا للوثائق الصادرة بتاريخ يوم 14 يناير، خفف حكم محكمة الاستئناف عقوبة السجن إلى نحو 3 سنوات وشهرين، كما خفف مدة منعه من السفر إلى 38 شهرا.

المصدر: رويترز