رئيس الوزراء السوري: تم اعتراض واستهداف 7 ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إن سبع ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن اثنتين منها تم "استهدافها" في البحر الأحمر

وخلال عرض عن أداء حكومته خلال الفترة الماضية أمام مجلس الشعب السوري (البرلمان)، أضاف عرنوس أن استهداف الناقلتين في البحر الأحمر أدى إلى "تأخر وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجات البلاد من مادتي البنزين والمازوت". حسب ما نقلت صحيفة الوطن.

ولم يحدد عرنوس الجهة التي استهدفت الناقلات.

يذكر أن عددا من الصفحات ووسائل الإعلام تداولت في أكتوبر الماضي خبرا نشره موقع إعلامي سوري متخصص بالاقتصاد، قال فيه إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط في البحر المتوسط كانت متجهة إلى سوريا، ونسب الخبر إلى "مصدر في وزارة النفط السورية".

وأثار الخبر في حينه ردود أفعال عدة كان معظمها يشكك في صدقيته، قبل أن يقوم الموقع بحذف الخبر، ودون أن يصدر عن وزارة النفط أي تعليق.

المصدر: الوطن + RT