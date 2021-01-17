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مفوضية الانتخابات العراقية تقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

أخبار العالم العربي

مفوضية الانتخابات العراقية تقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة
Reuters
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اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، حتى السادس عشر من أكتوبر.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المفوضية، فإنها اقترحت على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي السادس عشر من أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

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تحضيرات العراق للانتخابات المبكرة
تحضيرات العراق للانتخابات المبكرة

وقبل أيام اجتمعت الرئاسات في العراق (الجمهورية - الوزراء - البرلمان - القضاء)، لبحث الاستعدادات للانتخابات المبكرة التي حدد موعدها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السادس من يونيو المقبل.

وفي وقت سابق حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من تأجيل الانتخابات المبكرة، ودعا المواطنين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية.

المصدر: RT

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